Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Марка Захарова

Постановки и фильмы Марка Анатольевича Захарова сформировали мироощущение целых поколений. Каждая премьера - в театре и на экране - становилась событием.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя московского театра Ленком, народного артиста СССР Марка Захарова.

"Ушел из жизни "последний из могикан", принадлежавший к великой плеяде режиссёров отечественного театра и кинематографа.

Постановки и фильмы Марка Анатольевича Захарова сформировали мироощущение целых поколений. Каждая премьера - в театре и на экране - становилась событием.

Для кого из нас не было мечтой попасть в театр "Ленком" на "Юнону и Авось", кто не вспоминал в разговоре веселые и поучительные цитаты из фильмов Марка Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви"... Марк Анатольевич всегда очень тонко чувствовал эпоху и точно формулировал её проблемы и надежды.

От лица жителей Ленинградской области хочу выразить слова сочувствия и поддержки родным и близким Марка Анатольевича Захарова, коллективу театра Ленком, всем, кто знал и имел счастье трудиться, творить под началом этого выдающегося режиссёра.

Мы все глубоко скорбим об этой огромной утрате для российского искусства и общества, и будем помнить Марка Анатольевича Захарова — великолепного мастера, яркого, ироничного, неординарного человека".

Источник: пресс-служба ЛО