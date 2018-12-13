Александр Дрозденко примет участие в форуме молодых учителей в Выборге

В последний день форума на одном из финальных заседаний будет присутствовать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня, во вторник, двадцать первого мая в Выборге проходит второй Всероссийский форум молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Форум стартовал в понедельник, 20 мая, и завершится в среду, 22 мая. Более 500 педагогов стали участниками мероприятия. Среди них – представители общественных организаций и экспертного сообщества из всех регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана.

В последний день мероприятия на одном из финальных заседаний будет присутствовать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.