  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Александр Дрозденко примет участие в форуме молодых учителей в Выборге
Сегодня, 14:52
78
KaterinaKono13

Александр Дрозденко примет участие в форуме молодых учителей в Выборге

0 0

В последний день форума на одном из финальных заседаний будет присутствовать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Сегодня, во вторник, двадцать первого мая в Выборге проходит второй Всероссийский форум молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Форум стартовал в понедельник, 20 мая, и завершится в среду, 22 мая. Более 500 педагогов стали участниками мероприятия. Среди них – представители общественных организаций и экспертного сообщества из всех регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана.

В последний день мероприятия на одном из финальных заседаний будет присутствовать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии