Александр Дрозденко поздравил работников судебной системы с открытием Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти

В открытии Дворца правосудия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

Губернатор Ленинградской области поздравил работников судебной системы с открытием Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В последнее время в судебной системе происходят значительные изменения, и очень важно, чтобы перемены были не только в структуре, в работе суда, но и в условиях, в которых работают судьи. Новое здание соответствует всем современным требованиям для суда такого уровня. И мне приятно видеть, что в результате таких усилий суд приобрел новые, качественные условия для работы. Как для губернатора для меня очень важен, и я это отметил, комфорт не только для судей и секретарей суда, но и для тех граждан, которые будут сюда приходить из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уверен, что здесь будут выноситься справедливые решения", – сказал на торжественном открытии Арбитражного суда Александр Дрозденко.

В открытии Дворца правосудия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

Источник: пресс-служба ЛО