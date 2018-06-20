Александр Дрозденко поздравил артистов "Святой крепости" со Всемирным днем театра

Всемирный день театра в "Святой крепости" отметили праздничной программой, состоящей из произведений Василия Шукшина.

В минувшую среду, 27 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил областные театры со Всемирным днем театра. Особенным вниманием губернатора был отмечен государственный театр драмы и кукол "Святая Крепость". Отметим, что деятельность театра курируется Комитетом Культуры города Выборга.

В праздничной программе театра драмы и кукол "Святая крепость" в Выборге – спектакль "А по утру они проснулись" по произведениям Василия Шукшина. Действие спектакля переносит зрителей в советское прошлое – герои просыпаются в вытрезвителе и вспоминают, кто как сюда попал. После спектакля состоится творческая встреча со зрителями.

В общей сложности, поздравления от губернатора получили: "Театр на Васильевском", театр "На Литейном", "Комедианты", "Апрель" (Лодейное Поле) и "Святая крепость" (Выборг).

Ленинградская область гордится своими театральными учреждениями – и профессиональными, и самодеятельными, неизменно получающими не только зрительское одобрение, но и высокую оценку в виде профессиональных премий и государственных наград. отметил глава региона в поздравительной телеграмме

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО