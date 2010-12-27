Александр Дрозденко поговорит с выборжанами в формате прямой линии 18 февраля

Прямая линия продлится с 16:00 до 17:00.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорит с жителями 47 региона в формате прямого эфира. Об этом сообщил губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Прямая линия пройдет в предстоящий понедельник, 18 февраля. И продлится около часа (с четырех до пяти часов дня). Позвонить губернатору сможет каждый житель области.