Александр Дрозденко поговорит с выборжанами в формате прямой линии 18 февраля

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорит с жителями 47 региона в формате прямого эфира. Об этом сообщил губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Прямая линия пройдет в предстоящий понедельник, 18 февраля. И продлится около часа (с четырех до пяти часов дня). Позвонить губернатору сможет каждый житель области.
Для ответов на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с губернатором в режиме видеоконференции. Номера телефонов для звонков:
- 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
- +7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
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