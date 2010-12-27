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Александр Дрозденко поговорит с выборжанами в формате прямой линии 18 февраля
Вчера, 23:03
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко поговорит с выборжанами в формате прямой линии 18 февраля

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Прямая линия продлится с 16:00 до 17:00.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорит с жителями 47 региона в формате прямого эфира. Об этом сообщил губернатор в своем аккаунте в Instagram. 

Прямая линия пройдет в предстоящий понедельник, 18 февраля. И продлится около часа (с четырех до пяти часов дня). Позвонить губернатору сможет каждый житель области. 

Для ответов на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с губернатором в режиме видеоконференции. Номера телефонов для звонков:

  • 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
  • +7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи. 
Теги: александр дрозденко, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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