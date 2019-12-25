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Александр Дрозденко побывал на племенном заводе "Гражданский"
Сегодня, 16:24
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Александр Дрозденко побывал на племенном заводе "Гражданский"

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Губернатор остался доволен осмотром парка техники и загонов.

В пятницу, 22 мая, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл в Приозерский район с рабочей поездкой. В ходе визита главе региона показали  племенной завод "Гражданский", на котором разводят коров. Об этом сообщил 47channel. 

Предприятие недавно ввело в оборот новые технологии в сфере производства – на базе завода появился уникальный загон для телят, технический парк и компьютеризированный доильный зал. Губернатор оценил работу и отметил, что без дела не остался ни один сотрудник. 

На вопрос Дрозденко о сумме выплат предприятию во время эпидемии, директор сообщил о получении заводом примерно 15-ти миллионов рублей. Глава региона в ответ пообещал обеспечить выплату до 80 миллионов рублей в случае "правильного оформления" документов.

Ранее мы рассказали о том, что детям-инвалидам области выплатят по 3 000 рублей.

Фото: 47channel

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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