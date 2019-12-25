Детям-инвалидам области выплатят по 3 000 рублей

Выплаты коснутся детей, родившихся в период с 1 июня 2002 года по 1 июля 2004 года.

Детям-инвалидам в Ленинградской области выплатят по три тысячи рублей. Такое постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Выплаты получат дети, родившиеся в период с 1 июня 2002 года по 1 июля 2004 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Никаких заявлений подавать не нужно, однако, если сведения о семье отсутствуют, то до 1 ноября нужно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту проживания с заявлением по установленной форме и копиями документов: удостоверения личности заявителя, свидетельства о рождении ребёнка, его справки об инвалидности, а также документа, подтверждающего факт проживания на территории Ленинградской области.

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