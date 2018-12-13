Александр Дрозденко обсудил с Дмитрием Медведевым финансирование проектов дорожной инфраструктуры

Губернатор акцентировал внимание председателя Кабинета министров также на трех дорожных проектах Всеволожского района: расширении Колтушского шоссе, строительстве обхода Мурино и возведении развязки с путепроводом во Всеволожске.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым представил приоритетные проекты дорожной инфраструктуры, которые регион намерен реализовывать вместе с Министерством транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мы благодарны за принятые вами принципиальные решения о софинансировании строек мостов через Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. Эти объекты крайне важны для развития экономики всей Ленинградской области в целом и благополучия наших жителей. отметил Александр Дрозденко

Губернатор акцентировал внимание председателя Кабинета министров также на трех дорожных проектах Всеволожского района: расширении Колтушского шоссе, строительстве обхода Мурино и возведении развязки с путепроводом во Всеволожске.

Последнюю область уже начала строить за счет собственных средств в начале этого года, однако чем раньше будет возведен виадук, тем скорее уйдут в прошлое многокилометровые заторы на железнодорожном переезде. почеркнул Александр Дрозденко

По оценкам областного дорожного комитета, общая потребность в федеральном финансировании по всем трем стройкам составляет порядка 3,5 млрд рублей, тогда как общая стоимость проектов превышает 7 млрд рублей. Проектная документация по каждому объекту полностью разработана по заказу региона.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти