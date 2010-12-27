Александр Дрозденко обсудил развитие бизнеса с предпринимательницами из Выборга

В 2019 году финансовая поддержка малого бизнеса в регионе увеличена на 40% и составляет более 700 млн рублей.

Ленинградская область расширяет формы поддержки малого бизнеса. Особый приоритет отдается проектам и компаниям, решающим важные социальные задачи, рассказал губернатор Александр Дрозденко в ходе делового завтрака с региональными предпринимателями.

Сегодня треть предпринимателей Ленинградской области – это женщины. При этом именно женщины особенно активно идут в приоритетную для региона социальную сферу. И мы готовы развивать частные инициативы в этом направлении с помощью прямых форм поддержки из бюджета. Это может быть и дополнительное образование, и частные детские сады, и социальное обеспечение, и спорт, и многие другие. Чем больше отдадим социальных услуг на аутсорсинг частным инициативам – тем лучше. подчеркнул Александр Дрозденко

В 2019 году финансовая поддержка малого бизнеса в регионе увеличена на 40% и составляет более 700 млн рублей. В частности, на прямые субсидии для малого и среднего бизнеса в бюджете Ленинградской области заложено более 330 млн рублей, 190 млн рублей – развитие инфраструктуры поддержки, 177 млн рублей – микрофинансовая и гарантийная поддержка.

Возможности для развития бизнеса на встрече с губернатором обсуждали руководители компаний из разных сфер деятельности. Среди участниц: руководитель компании ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг – единственная в России женщина – генеральный директор порта, директор ООО "Заботливая услуга" Екатерина Левкович из Бокситогорского района (победитель всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года – 2018"), руководитель студии гармоничного развития детей в Тосненском районе Анна Тищенко (победитель регионального конкурса "Бизнес признание" в номинации "Лучший женский проект") и другие.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО