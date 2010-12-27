Александр Чухлебов: современному городу нужен губернатор нового типа

Накануне выборов губернатора Санкт-Петербурга Александр Чухлебов, лидер общественного движения "Возрождение", поделился своими взглядами на реформы, в которых нуждается Северная столица.

Главной заботой будущего главы Санкт-Петербурга станет перестройка системы управления, считает общественный деятель Александр Чухлебов. Для повышения статусности Северной столицы он предложил кардинально омолодить кадры в структуре власти и пересмотреть подход чиновник к взаимодействию с населением. Об этом он сообщил изданию "Деловой Петебург".

Чухлебов уверен, что чиновничий состав Петербурга нуждается в омоложении. Управленческие навыки нынешней власти он считает устаревшими и несоответствующими современным реалиям, когда управленец должен максимально использовать цифровые технологии.

Кроме кадровых решений, по мнению лидера "Возрождения", необходимо менять весь системный подход управления городом и привлекать к работе негосударственные организации вместе с талантливыми специалистами и экспертами.

Будущему губернатору придется начать работу с налаживания надежной двусторонней связи с обществом Петербурга, профессиональными и экспертными группами, предпринимателями. Ему придется найти и внедрить в жизнь механизм, позволяющий всем этим группам принимать участие в разработке решений и контроле их исполнения. Это поможет повысить эффективность, обеспечит прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых властью решений,

- Александр Чухлебов

Особое внимание лидер "Возрождения" уделил заработной плате чиновников и необходимости введения новой системы оплаты труда. Чухлебов предлагает публиковать в открытом доступе итоги проделанной властью работы и давать возможность населению оценивать ее результаты. В том числе влиять на размер премии и будущее чиновника в рядах госслужбы.

Людям нужны результаты не "на бумаге", а ощутимые в повседневной жизни. Чиновники должны получать заработную плату не за сидение в кресле,

- Александр Чухлебов

В конце общественный деятель предложил вновь вернуть Санкт-Петербургу статус столицы. По его мнению, город на Неве является символом обновления, прогресса, роста, модернизации, движения вперед, а возвращение Петербургу столичного статуса станет новым рывком в развитии России.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019. На данный момент о своем желании учувствовать в гонке объявили 17 политиков.

Фото: Вконтакте/Александр Чухлебов

