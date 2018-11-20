Александр Чаусов и Алексей Громский о книге "Интербеллум"

О третьей мировой, современной политике и о новой книге «Интербеллум» поговорили с её авторами Александром Чаусовым и Алексеем Громским.

В конце 2018 года издательство "Пятый рим" выпустило книгу "Интербеллум" авторства Алексея Громского и Александра Чаусова. Исследователи дали свою трактовку периоду между Первой и Второй мировыми войнами. Мы пообщались с ними - и о далеком прошлом, и о современности.

Если с современностью всё более менее ясно, то термин "интербеллум" может вызывать вопросы у непосвященной публики. На самом деле всё просто: это период с 1918 по 1939 годы, когда человечество, выйдя из одной глобальной бойни, не просто не учло ошибок прошлого, но приложило максимум усилий, для того, чтобы войти во вторую, еще более масштабную и страшную войну. Эта книга рассказывает о том, как самые разные страны, и даже целые континенты неотвратимо катились к величайшей катастрофе XX века. А причиной тому - непомерные амбиции, жажда экспансии, желание сделать лучше и гордыня, граничащая с откровенной глупостью.

История, а тем более политика могут быть интересны, если говорить о них на человеческом языке. Так мы и сделали в нашем материале.

Канал Piter.TV благодарит кафе "Чердак" за помещение для проведения съемки.

Дарья Исаева, Евгений Быстров