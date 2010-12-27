Александр Адабашьян: Никита Михалков попал в больницу

Режиссера прооперировали.

Российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован. Об этом заявил его друг и сценарист Александр Адабашьян. По данным спикера, обладатель премии "Оскар" в настоящее время находится в больнице. Ему потребовалось вмешательство хирурга. Адабашьян отметил, что Никиту Михалкова уже прооперировали.

Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства разъяснил специалист

Сейчас опасений за жизнь народного артиста РСФРС нет. Здоровью Михалкова ничего не угрожает.

Фото: пресс-служба ММКФ