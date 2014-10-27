Альберт Асадуллин рассказал о творчестве и учебе в Петербурге

Артист уточнил, что Институт музыки, театра и хореографии имени А.И.Герцена имеет большое значение в его жизни, позволяя ему делиться своими знаниями и опытом с молодежью.

Героем очередного выпуска программы "Культурный дневник" от "Петербургского дневника" стал заслуженный артист РСФСР, народным артистом Татарстана, певец Альберт Асадуллин. Артист поделился мнением о родном учебном заведении, в стенах которого проходила съемка:

Альберт Нуруллович уточнил, что Институт музыки, театра и хореографии Российского педагогического университета им. А. И. Герцена имеет большое значение в его жизни, позволяя ему делиться своими знаниями и опытом с молодежью. Артист рассказал, что родился спустя 3 года после окончания Великой Отечественной войны в большой семье, состоящей из отца, матери и семи родных детей, двое из которых появились на свет до войны, остальные 4 ребенка были усыновленными. Несмотря на тяжелое послевоенное время, воспитание детей полностью легло на плечи матери, отец часто находился вдали от дома, участвуя в военных действиях. Жизнь семьи была небогатой, но воспоминания детства остались яркими и приятными благодаря атмосфере дружбы и взаимовыручки в доме.

Артист вспомнил и о событиях, повлиявших на выбор профессии. Однажды, находясь в студенческие годы в художественной школе, он посетил Ленинград зимой, полюбив город буквально с первых минут, несмотря на суровую северную погоду. Город пленил его особенной атмосферой, музыкальной культурой и вдохновением, что и подвигло юношу вернуться туда на следующий год, поступить в Академию художеств и окончательно связать свою жизнь с искусством.

Альберту задали вопрос о формировании уникального голоса — теноре альтино, на что артист ответил, что его голос формировался постепенно, вместе с развитием опыта и творческих способностей. Исполняя известные композиции зарубежных звезд, он смог развить свое мастерство, расширить диапазон и обогатить палитру звучания.

Вопрос о главной роли в рок-опере "Орфей и Эвридика" позволил артисту поделиться впечатлениями о профессиональном опыте, который оказался огромным вкладом в становление творческой карьеры. Полученный опыт помог укрепить веру в собственные силы и раскрыть потенциал.

Альберт Асадуллин подчеркнул, что участие в конкурсах позволяет проверить свои творческие и личностные качества, укрепляет уверенность исполнителя и помогает достичь необходимого уровня зрелости и мастерства.

Фото: Светлана Холявчук