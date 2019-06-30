Рей из "Звездных войн" покинула сагу

Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли.

Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны". Об этом сообщило издание Figaro.

Актриса сама призналась, что после выхода на экраны фильма "Скайуокер. Восход" 18 декабря, ее персонаж, Рей, больше не будет задействован в саге. Ранее она появлялась в фильмах "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" и "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи".

Ранее кинокомпания Disney объявила, что следующий фильм по вселенной "Звездных войн" снимут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, ранее работавшие над созданием сериала "Игра престолов".

Фото: Disney