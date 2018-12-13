Авторы "Игры престолов" снимут новый фильм по "Звездным войнам"

Премьера картины запланирована на 2022 года.

Кинокомпания Disney объявила имена режиссеров следующих фильмов по вселенной "Звездных войн". Ими станут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, ранее работавшие над созданием сериала "Игра престолов".

В компании сообщили, что уже подписали контракты с авторами и у них хватит времени подготовиться к следующему проекту. Премьера картины запланирована на 2022 год. Всего у Disney в планах снять еще как минимум три картины, связанных со знаменитой киновселенной Джоджа Лукаса.

Напомним, что 19 декабря 2019 года на экраны выйдет новый фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход". Ранее мы публиковали первый трейлер картины.

Фото: социальные сети