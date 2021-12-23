Актриса Светлана Листова: "Я честно не понимаю, как люди живут на севере, и считаю, что они герои"

Редакция Piter.TV поговорила со Светланой Листовой, которая сыграла роль Любы в сериале "Полярный", о суровых съемках на севере, любимых местах Петербурга и раскрыла ее секрет яркого образа в жизни.

В понедельник, 20 ноября, на ТНТ состоялась премьера третьего сезона сериала "Полярный" – комедии про снежную взрослую сказку. Редакция Piter.TV поговорила со Светланой Листовой, которая сыграла роль Любы, о суровых съемках на севере, любимых местах Петербурга и раскрыла ее секрет яркого образа в жизни.

Светлана, на протяжении двух предыдущих сезонов сериала "Полярный" ваша героиня Люба не утратила в себе артистичность и харизму. Как развивается ее история в новом сезоне? Случился ли с ней личностный инсайт?

Любовь – это моя самая любимая героиня из всех киноработ. Она естественно стала еще более любопытной и умной, она знает все ответы на вопросы. Если к ней обратишься по какой-то личной просьбе, она естественно поможет. К сожалению, ее помощь будет во вред просящему, но она обязательно это сделает. И даже если не просит о помощи, она все равно туда влезет. Конечно, в третьем сезоне ее история развивается и в работе, и в личной жизни. Я не буду раскрывать всех секретов, но поверьте, все, кто любит Любу, будут очень за нее рады, потому что она наконец-то перешла на новый уровень.

Третий сезон проекта снимали в Мурманской области, в этот раз удалось преодолеть холод? Произошла ли адаптация к северным условиям?

Я до сих пор не привыкла к холоду и скорее всего не привыкну к нему, потому что все-таки я родом из Краснодарского края, там где солнце, там где даже зимой плюс 20 градусов. Была одна сцена, где мне надо было быть без перчаток, и, к сожалению, я настолько отморозила руки, что еще несколько дней их не чувствовала. Но все ради того, чтобы все получилось. Мне пришлось, конечно, пойти на эти жертвы, но я ни о чем не жалею. Очень холодно, все волосатости на лице у мужчин и женщин, типа ресниц, бороды, в секунду тут же замерзают. Самое интересное, что там всегда солнышко, и ты вроде как не ощущаешь вот этой температуры минус 30 градусов, хотя это для меня адский холод. Я честно не понимаю, как там люди живут, и считаю, что они герои.

У вас в социальных сетях мы увидели, как вы сами выполняете профессиональные трюки. Как и почему вы на это решились?

Трюки я исполняю всегда сама. Не было пока ни одного трюка, который бы я не сделала сама. Я выбрала эту профессию и мне самой очень интересно познавать что-то новое. В "Полярном" у меня тоже была трюковая сцена. Я не знаю, встанет ли она в итоге в эфир. По крайней мере мы ее сделали и у меня получилось, чему я была очень рада. Безумно страшно, я не буду скрывать. Во-первых, очень скользко мне надо было бежать и запрыгивать в идущий автомобиль. Мало того, что надо было в него попасть. Во-вторых, надо было просто не попасть под колеса. С нами работали профессиональные каскадеры, вряд ли со мной что-то могло произойти. Честно скажу, адреналин еще несколько дней у меня присутствовал! Это было очень круто, я это не забуду никогда.

В Мурманске проект "Полярный" покажут на международном фестивале "Северный Характер". Эту премьеру очень ждут северяне. Что могли бы пожелать им перед просмотром?

Я вам завидую, честно скажу, потому что вы это увидите первые. Я хочу вам пожелать, даже если вы придете туда с плохим настроением, поверьте, вы выйдете с ощущением добра, любви и счастья. "Полярный" – это такое доброе, хорошее, это откуда-то из души.

Я надеюсь, что 20 ноября вы включите ТНТ и посмотрите наш сериал. Это тот сериал, который разлетается на цитаты. В нем действительно все любимые герои и сниматься в этом проекте – одно удовольствие. А потом еще и смотреть его. Я сама жду сегодня премьеру, у меня в календаре он отмечен. Мы всей семьей будем ждать со всеми. Желаю отличного вам просмотра. Люблю сильно-сильно, обнимаю крепко-крепко!

Пока проходили съемки третьего сезона, успели ли вы поесть местные блюда? Общались ли с жителями?

Естественно, я поела рыбы северной. Она отличается от московской, даже если одно и одно тоже название, потому что там настоящая, свежая, только вот выловлена. Привезла в Москву с собой несколько баночек, и мы съели все в первый же день. Это было очень вкусно! И, честно говоря, если я поеду еще раз, я привезу теперь побольше. Теперь я вещи не буду брать с собой, а возьму сумку, чтобы взять по кусочку всей этой вкусной рыбы.

По поводу жителей, северяне знали, что мы снимаем новый сезон. Очень много людей приходили просто так посмотреть, пообщаться. Кто-то приносил подарки, кто-то просто фотографировался или смотрел на съемочный процесс. Я обожаю Кировск, Мурманскую область, где мы снимали! Потому что там такие добрые люди, несмотря на то, что холодно, они всегда улыбаются, всегда такие теплые и потрясающие. Я им передаю большой привет и надеюсь, что мы скоро увидимся.

Светлана, в кадре и в жизни вы всегда выглядите свежей и яркой! Поделитесь правилами своей жизни?

Что я делаю? Да, я просто люблю. Я любима, я в гармонии. Я стараюсь из всех плохих ситуаций находить плюсы, максимально улыбаться, слушать музыку, танцевать. Я из тех людей, которые не очень любят грустить, и у меня, честно говоря, на это нет времени. Я очень люблю свою работу и рада, что я живу, и что именно сейчас, у меня есть возможность делать то, что я люблю.

Вы как-то упоминали, что любите эзотерику, и даже жили в одном доме с домовым. Опишите свои ощущения, которые испытывали в момент, когда сталкивались с чем-то неосязаемым?

Да, был у нас такой случай, мы снимали дом, в котором, как оказалось, кто-то жил кроме нас. Сначала это было забавно, а потом очень страшно. Буквально через несколько месяцев мы оттуда сбежали. Мы даже оставили какую-то часть вещей, чтобы быстрее покинуть это место. Это был очень старый дом, хотя он был отреставрирован. По ночам, кто-то ходил по скрипящей лестнице, двигались тарелки, открывались шкафы. Я, честно говоря, с ужасом вспоминаю и рассказываю эту историю своим друзьям, потому что бывало так, что мы ночами не могли закрыть глаза и были в ожидании чего-то страшного.

Почему в 2023 году тема эзотерики стала так популярна?

Я сама люблю это направление. Обожаю все фильмы, программы, все, что связано с чем-то мистическим, непонятным, неосязаемым. Очень много мне встречаются личностей с некими способностями. Мне кажется, что я сама обладаю видением или чувствованием чего-то необычного. Иногда удается предсказывать какие-то вещи, которые сбываются, и мне сны такие снятся. Главное в гадании - не надо себя программировать на ответ. Я боюсь гадать, чтобы не услышать что-то, что мне не понравится. Вот как завтра будет, так пусть и будет.

Светлана, в одном из интервью вы отметили, что всегда с удовольствием приезжаете в Петербург. А мистические его достопримечательности посещали?

Обожаю Санкт-Петербург! Если есть возможность, я сразу на пару дней туда еду. Конкретные мистические места я не посещала, но мне кажется весь город, в принципе, любая улочка, она как бы пропитана этой атмосферой. В Петербурге все завораживает. Могу смотреть на Неву часами и простоять все это время, получив все ответы на свои вопросы.

Какого мистического персонажа хотели бы сыграть в кино?

Ведьму! Она может быть сначала злой, а потом доброй, или просто всегда быть на темной стороне. Мне очень нравятся отрицательные персонажи. Этим летом я снималась в одном мистическом проекте и у меня был единственный персонаж, который не обладал никакими способностями. Тем не менее я окунулась в леших, в русалок и мне это очень все понравилось. Это совсем другая органика и иное существование.

Фото предоставлено съемочной группой