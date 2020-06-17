Актриса Олеся Железняк прокомментировала свое комедийное амплуа

По словам актрисы, ее совсем не обижает, когда говорят, что она комедийная артистка.

Недавно в Петербурге завершились гастроли театра Ленком. В гастролях принимала участие Олеся Железняк. Она исполнила роль в спектакле "Женитьба". В интервью "Петербургскому дневнику" она рассказала, как относится к своему комедийному амплуа.

Если раньше, когда я была совсем молодая, мне хотелось, чтобы все говорили, мол, Олеся Железняк такая разноплановая, то сегодня к этому я отношусь совершенно спокойно. Меня абсолютно не обижает, когда говорят, что я комедийная артистка. Я сама отношусь к себе с огромной иронией и юмором. Мне нравится экспериментировать на сцене.

Также актриса отметила, что вне сцены является не такой веселушкой и душой компании. На самом деле она скорее тихая. Главное, сказала Железняк, что есть работа, и ей нравится то, что она делает.

Фото: официальный сайт театра "Ленком"