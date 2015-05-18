Актриса Лариса Баранова: "Стать рок-звездой – моя мечта детства"

Мы поговорили с Ларисой о роли Лили и о развитии ее героини, об увлечениях модой и рисованием, а также об одной из главных тем нового сезона "СашиТани" - экологии.

16 мая в 20.00 на ТНТ начнется показ новых серий скетчком-сериала "СашаТаня" о жизни самой дружной российской телесемьи Сергеевых, а также их друзьях и родственниках, которые постоянно попадают в разные комедийные ситуации. Актриса Лариса Баранова уже много лет играет в сериале Лилю – экстравагантную студенческую подругу Саши и Тани, которая уже стала мамой, но не утратила свое интересное мироощущение. Мы поговорили с Ларисой о роли Лили и о развитии ее героини, об увлечениях модой и рисованием, а также об одной из главных тем нового сезона "СашиТани" - экологии.

Что ждёт вашу героиню Лилю в новом сезоне "СашиТани"? Она уже окончательно освоилась в роли мамы?

Лиля моя – замечательная мама! Как и любую маму, ее ждут приключения, потому что ребенок подрастает, нужно отдавать его в детский сад. Все мы знаем, сколько с этим связано хлопот: устроиться, договориться, познакомиться с воспитателем. У Лили интересное мироощущение, странное отношение к миру, и своего ребенка она воспитывает так же. Поэтому конфликтные ситуации с воспитателями или другими мамами точно будут.

В новых сезонах Лиля выйдет из декретного отпуска, и, я надеюсь, будет работать, потому что у нее интересное высшее образование. Думаю, что она наконец найдет свое призвание.

А вы уже привыкли к съёмкам с детьми? Стало ли проще по сравнению с прошлым сезоном?

Съемки с детьми – всегда сложный и трепетный процесс, потому что детки еще совсем маленькие. Сначала ребенка Лили играл трехмесячный малыш, потом пятимесячный, а потом девятимесячный. Один и тот же ребенок в кино снимается, когда ему уже есть 3-4 года, как у нас получилось с Артемием Широковым – он играет Алешу, сына Саши и Тани. С детьми мы стараемся укладываться в один-два дубля, чтобы не нервировать малыша, и всегда за камерой стоят его мама и папа с игрушками, водичкой, молочком. Так как я сама мама, я тоже стараюсь успокаивать малыша песенками, сказками, прибаутками. Если ребенок плачет – съемки останавливаются, пока он не успокоится. Либо Лиле дают куклу и показывают сцену так, как будто ребенок спит.

В новом сезоне в шутку, но всё-таки поднимается тема экологии. Насколько вам близко экодвижение? Сортируете ли вы мусор, покупаете ли вещи из переработанного пластика?

Моя героиня Лиля – экоактивистка, зоозащитница. И я, Лариса, тоже стараюсь сохранять природные ресурсы. Я давно сортирую мусор. Я была в Европе в гостях у подруги, и узнала, что у них сортировка – обязательный процесс, европейцев штрафуют, если они выкинут несортированный мусор со стеклом или пластиком. У нас эти правила не так соблюдаются, но я вижу, что люди к этому стремятся. Также я стараюсь не пользоваться косметикой, которая тестируется на животных, не покупаю пакеты в магазинах - у меня всегда своя экосумка, авоська. Это стильно и модно, а пакеты сложно и долго разлагаются. Еще я всегда повторно использую стекло – делаю компоты, использую красивые банки от свечей для кистей, ватных дисков. Я не выбрасываю одежду, потому что мода циклична, и через пять-шесть лет с ней можно будет создавать эклектичные образы. Плюс сейчас проходит много гаражных распродаж, где люди продают свою одежду за недорого. Тонны одежды загрязняют нашу планету, и мода – страшная вещь для природы. Об этом стоит задуматься.

По сюжету в семье Саши и Тани появляется ЗОЖ со всеми атрибутами: от тренажёрного зала до правильного питания. Есть ли ПП и спорт в вашей жизни? Что вы выберете: протеиновый батончик или спелое яблоко?

Я выбрала для себя раздельное питание: когда ты используешь два вида продуктов и соединяешь только их. Например, рис с овощами, картошка с овощами, макароны с овощами… Если мне хочется поесть хлеб, то я ем его с овощами. Если хочется десерт – то я не соединяю его с жирным блюдом. В моем рационе очень много овощей, и, кстати, все кухни мира, которые включают в себя много овощей, очень разнообразны. Блюда таких кухонь очень вкусны, если научиться их правильно готовить.

Если говорить о спорте – вместо него я занимаюсь танцами. Я преподаю их, и во время уроков сама танцую со своими студентами вальс, танго, классический балет, занимаюсь пластикой, сценическими движениями. Хотелось бы заниматься и спортом – бегом, лыжами, коньками - но это занимает очень много времени.

Друзья Лили, Саша и Таня, пытаются следить за питанием, ходят в спортзал, и вокруг этого всегда происходит много курьезных ситуаций. В этом сезоне вы будете наблюдать за тем, как они в очередной раз будут покорять вершину ЗОЖа и правильного питания.

Ваша героиня сталкивается с проблемами отдыха с ребёнком. Бывал ли у вас такой опыт и как он для вас проходил? Есть ли у вас лайфхак, как провести отпуск с ребёнком так, чтобы и самой отдохнуть?

У Лили уже был отдых с ребенком, он прошел очень хорошо. Лиля уже ко всему готова, она умеет из любой ситуации выходить с юмором, никого не напрягая. Я сама с детьми отдыхаю с их девятимесячного возраста, и я не думаю, что отдых с детьми трудный. Наоборот, это счастье, когда твой ребенок что-то видит: море, лес… Как мама, я радуюсь за ощущения моего ребенка и тоже во всем ищу плюсы.

В сети есть информация, что в своё время вы собирались поступать на факультет режиссуры в Санкт-Петербург. Не жалеете, что оказались в Москве? Что вас сейчас связывает с Санкт-Петербургом? Часто ли там бываете? Какие места обычно посещаете?

Да, я планировала поступать в Петербург, но так вышло, что поступила в Москву, закончила актерский и ни о чем не жалею. Но я все равно занимаюсь и педагогической деятельностью: преподаю в школе, моя возрастная группа – простые люди от 18 до 80 лет. Я учу коммуникабельности, ораторским навыкам, этике, эстетике, художественному чтению. Мне это безумно нравится. Страх публичных выступлений считается одним из самых сильных, и я рада, что могу помочь людям преодолеть его. Сегодня с появлением соцсетей многие люди могут вещать для аудитории, и им нужно владеть речевым аппаратом, обладать навыком хорошей голосовой подачи.

Петербург я очень люблю и уважаю! Это город, наполненный романтизмом, свободой, тайной, любовью. Каждый раз, когда у меня есть возможность приехать, я ее не упускаю. Мое самое любимое место – музей Анны Ахматовой. Несколько лет я не могла туда попасть, потому что велись ремонтные работы, но когда попала – рыдала, сидя на лавочке под окнами, за которыми жила Ахматова. Я знаю много ее стихов, с ними я поступала в театральный. Поэтому для меня лично это тайное место. А вообще у меня много подписчиков из Петербурга, которые приглашают меня посмотреть настоящие петербургские места. Думаю, что в следующий раз я встречусь с ними.

Не так давно зрители могли вас увидеть в проектах "Сёстры" и "Беспринципные", на ТНТ вышло шоу "Узнать за 90 секунд". Работаете или вы над чем-нибудь ещё сейчас? Или, быть может, какие-то проекты с вашим участием готовятся к выходу?

Я люблю играть острохарактерных людей, у меня это хорошо получается, и в институте это было самое "вкусное" - когда дают сыграть человека, совсем не похожего на тебя. Летом, кроме "СашиТани", у меня будет новый проект, о нем я пока не могу рассказывать. Также я снялась в нескольких передачах для ТНТ. Когда я не снимаюсь в кино – я преподаю.

Есть ли какие-то направления искусства, которые вы ещё хотели бы попробовать? Изобразительное, вокальное или, может, заняться стендап-комедией?

Когда я только закончила театральный институт, было много направлений, которые я хотела освоить. Например, мода. Я очень люблю создавать наряды, шить, придумывать из ничего экстравагантные образы. Если бы я захотела стать модельером, у меня бы получилось. Также я хотела стать рок-звездой, это моя мечта с детства: Петербург, рок-звезды… В моем родном Стерлитамаке был рок-клуб имени Юрия Шевчука, поэтому я росла в рок-среде, и папа мой был музыкантом. Но у меня нет слуха, поэтому я стала актрисой. Кроме того, я часто рисую – дома, избушки, сугробы, окошки, на которых висят шторки в горох. Уютный цветной мир, в котором живет только добро. Но это я делаю для себя.

Что касается стендапа – как-то раз в гостях я начала рассказывать историю, все мне аплодировали, и кто-то предложил пойти в Comedy Club. Тогда я даже нашла телефон Павла Воли, позвонила ему – а в тот момент еще не было женского стендапа, выступали одни мужчины. Павел сказал, что это интересно, но сейчас у них гастроли, ближе к осени можно созвониться. Но ближе к осени у меня начались проекты, и с Comedy не получилось. Но, когда я преподаю – это и есть стендап-мастерство! Я замечательный оратор с чувством юмора. Если ты шутишь и сам смеешься над своими шутками, то остальные думают, что это и вправду смешно, и тоже смеются. Использовать такой прием очень забавно. Конечно, всеми видами искусства в совершенстве не овладеть. Я бы хотела и рисовать, и танцевать, и петь, хотела бы освоить музыкальный инструмент, но на все это нужно время. Если уж делать что-то – то делать нужно хорошо, поэтому лучше заниматься чем-то одним.

Фото: ТНТ