Активисты выйдут на несогласованную акцию "За свободный интернет" на Дворцовую

В Петербурге собираются провести акцию "За свободный интернет" на Дворцовой площади. Мероприятие не было согласовано властями, поэтому его хотят провести в формате народного схода.

В субботу, 26 августа, представители нескольких движений собираются присоединиться к акции "За свободный интернет", которые пройдет в нескольких городах России. Неравнодушные горожане хотят собраться на Дворцовой площади. Начало акции в Петербурге в 14.00.

Власти города не согласовали акцию. Поэтому участники решили собраться в формате народного схода.

"В проведении митинга власти отказали активистам, поэтому акция пройдёт в формате народного схода(N 54-ФЗ), гарантированного 31 статьёй Конституции РФ", - написали представители движения "Гражданский Петербург".

Ожидается, что на акции выступят спикеры, пройдет флешмоб. Также собираются петь песни под гитару и записать обращение с резолюционной частью для СМИ. Акцию собираются провести в восьми городах: Москве, Новосибирске, Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле, Ижевске и Ярославле.