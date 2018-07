Зрителей ждет что-то между "Игрой престолов" и сказкой Роба Райнера "Принцесса-невеста".

Британские комики и лауреаты премии "Эмми" Крис Эддисон и Уилл Смит снимут фантазийно-детективный сериал "Колдун Холмс". Инсайдеры заявляют, что зрителей ждет что-то между "Игрой престолов" и сказкой Роба Райнера "Принцесса-невеста" 1987 года.

Эддисон и Смит уже работали вместе. Они снимались в политической комедии "Вице-президент" (Veep) и сериале "Гуща событий" (The Thick of It).

Ранее мы писали, что Уилл Смит и Ники Джем исполнили гимн ЧМ-2018.

Фото: pixabay.com