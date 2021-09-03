Актер из "Назад в будущее" сыграл героя мультсериала "Рик и Морти"

Фанаты предположили, что создатели сериала анонсировали последние серии мультсериала.

Телеканал Adult Swim представил промо-ролик мультсериала "Рик и Морти", где главных героев сыграли реальные актеры.

Роль "дедушки Рика" сыграл знаменитый Кристофер Ллойд, который известен широкому зрителю своей ролью профессора Эмета Брауна в трилогии "Назад в будущее". Роль его внука Морти досталась Джейдену Мартеллу, который стал известен после выхода в прокат ремейка ужастика "Оно".

Авторы ролики никак не прокомментировали его смысл. В описании видео лишь указали, что на экране зрители увидели C-132 версию персонажей. Фанаты предположили, что таким образом создатели сериала анонсировали последние серии мультсериала, в конце которых герои превратятся в людей.

Напомним, что премьера заключительных серий 5 сезона намечена на 5 сентября.

Видео: Twitter / adult swim