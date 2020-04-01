Актера Константина Доронина нашли мертвым в своей квартире

Несколько дней назад ему исполнилось 84 года.

Советский актер Константин Доронин, снявшийся в фильме 1958 года "Флаги на башнях", найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Незадолго до смерти у артиста произошел инсульт, а после диагностировали онкологическое заболевание. Несколько дней назад Доронину исполнилось 84 года.

Константин Доронин окончил Высшее театральное училище имени Щукина и вскоре после этого дебютировал в фильме "Флаги на башнях" по повести Антона Макаренко. Также он сыграл в фильме картине "Год, как жизнь", потому служил в Театре на Таганке, создавал передачи для радио "Маяк" и был режиссером программы "Последние известия".

Эндрю Джек, сыгравший майора Эматта в "Звездных войнах", умер от коронавируса.

Видео: открывок из фильма "Флаги на башнях"