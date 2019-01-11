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Аксенов: срок службы в российской армии должен составлять два года

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Глава полуострова поделился мнением о срочной службе.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение о том, что срок службы в Вооруженных силах по призыву на срочную службу должен составлять два года. Соответствующее заявление глава региона сделал во время общения с президентами местных школ. Видеозапись с мероприятия чиновник опубликовал в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Каждый мужчина должен отслужить в армии для становления личности, характера, внутреннего стержня, и выковать этот стержень можно только в коллективе.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава полуострова высказал мнение о том, что в 8–10 классы школы следует вернуть занятия по начальной военной подготовке. Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что этот вопрос следует обсуждать на федеральном уровне с сотрудниками Министерства по просвещению. Он не исключил, что именно Крым может выступить с подобной инициативой к ведомству.

В Крыму может пройти Крымский процесс, на котором будут судить нацистов.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: армия, крым, сергей аксенов, срочная служба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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