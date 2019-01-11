В Крыму может пройти Крымский процесс, на котором будут судить нацистов

Глава региона ответил на вопрос об ответственности военных преступников.

На территории Крыма может пройти Крымский процесс, на котором будут судить нацистов по аналогии с Нюрнбергским, который состоялся в Германии по завершении Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал глава региона, отвечая на вопросы молодежи и активистов. Чиновник пояснил, что на текущий момент западная пресса и местные политики предпринимают попытки клеветы на российских военнослужащих. При этом губернатор полуострова считает, что на самом деле военные РФ ведут себя мужественно и правильно.

Преступлениям, которые совершаются сейчас киевским режимом, должна быть дана правовая оценка. Возможно, по аналогии с Нюрнбергским процессом проведем Крымский процесс над идейными последователями нацизма. Сергей Аксенов, глава Крыма

По словам Сергея Аксенова, западные журналисты изворачиваются, стремятся переврать, перестроить все и перевернуть с ног на голову.

Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма.

Фото и видео: Telegram / На видео видно