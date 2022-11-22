Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма

Глава Крыма рассказал о фейках, распространяемых украинскими властями.

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об эвакуации населения из города Армянска, расположенного на севере полуострова. Соответствующее заявление чиновник сделал в собственном Telegram-аккаунте. Он отметил, что противоположные данные на самом деле являются "фейком" и дезинформацией, так как никакого вывода граждан с территории населенного пункта на самом деле нет. Глава региона уверен, что подобные слухи распространили украинские власти рази нагнетания паники.

Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что в проукраинских Telegram-каналах распространилась информация о якобы эвакуации из города Армянска из-за обстрелов со стороны Киева. Советник главы полуострова Олег Крючков назвал эти публикации в СМИ и социальных сетях вбросами. Он полагает, что информационные ресурсы киевского режима в этот раз создают фейки от лица российских солдат.

Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму для обеспечения безопасности.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82