Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму для обеспечения безопасности

Глава региона РФ сообщили о важной задаче по защите граждан от внешних угроз.

Глава российского региона Сергей Аксенов на заседании с чиновникам и сообщил о том, что фортификационные работы проводятся на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей. Глава полуострова пояснил, что население должно получить гарантии по собственной защите. Все меры также предпринимаются в соответствии с поручением президента Владимира Путина к военнослужащим, правоохранительным органам. Аксенов полагает, что оперативные мероприятия проводятся в достаточном размере.

На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов