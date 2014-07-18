Аксенов: о начале гражданских перевозок в Крым по материку говорить рано

Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что о начале гражданских перевозок в Крым по материку говорить рано на текущий момент. Однако сейчас полуостров может предложить перевозки грузов с продовольствием, а также военной необходимости на территорию Луганской и Донецкой народных республик, до Ростовской области. Соответствующей информаций губернатор поделился во время брифинга с журналистами.
Маршрут открыт. Для гражданских пока рано говорить о доступности. Сухопутная дорога удобна для транспортировки…Для военных целей и целей доставки продовольствия подходит.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Чиновник добавил, что все практически готово к запуску железнодорожного сообщения через Северную Таврию.
Минтранс: приостановка авиасообщения с Крымом не влияет на его транспортную доступность.
Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов
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