Аксенов: о начале гражданских перевозок в Крым по материку говорить рано

Глава Крыма рассказал о том, что сухопутное движение направлено на перевозку грузов.

Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что о начале гражданских перевозок в Крым по материку говорить рано на текущий момент. Однако сейчас полуостров может предложить перевозки грузов с продовольствием, а также военной необходимости на территорию Луганской и Донецкой народных республик, до Ростовской области. Соответствующей информаций губернатор поделился во время брифинга с журналистами.

Маршрут открыт. Для гражданских пока рано говорить о доступности. Сухопутная дорога удобна для транспортировки…Для военных целей и целей доставки продовольствия подходит. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник добавил, что все практически готово к запуску железнодорожного сообщения через Северную Таврию.

Минтранс: приостановка авиасообщения с Крымом не влияет на его транспортную доступность.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов

