Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина

Глава Крыма Сергей Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".
По словам Аксенова, командующий войсками в зоне СВО является честным, правильным и мужественным офицером, у которого есть решительность и нужные полководцу качества. Отметим, что Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября.
Ранее Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО.
Видео: Соловьев Live
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