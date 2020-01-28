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Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина

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Он назвал его честным, правильным и мужественным офицером.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

По словам Аксенова, командующий войсками в зоне СВО является честным, правильным и мужественным офицером, у которого есть решительность и нужные полководцу качества. Отметим, что Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября.

Ранее Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО.

Видео: Соловьев Live

Теги: генерал армии, крым, сергей аксенов, сергей суровикин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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