Акция "Синичкин день"

Время, проведенное с интересом и пользой для природы.

12 ноября в России отмечается учрежденный Союзом охраны птиц синичкин день. Скромный праздник напоминает людям о птицах, которым нужна помощь человека в холода.

Сотрудники Русского музея вместе с профессиональным орнитологом проведут в этот день одноименную акцию, в ходе которой напомнят о правилах подкормки птиц и расскажут про пернатых жителей музейных садов.

Синичкина программа стартует в 12.00 в Восточном павильоне Михайловского замка с лекцией и мастер-классом, а затем перенесется на Кленовую аллею, где петербуржцы покормят птиц в ярких кормушках.

Адрес: Восточный павильон Михайловского замка, Инженерная, 10

Фото: yamskoyepole.ru