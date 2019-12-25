Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

В посольстве РФ в Нидерландах сообщили, что не получали официального уведомления об аресте товарных знаков водки "Столичная" и "Московская". Об этом сообщает ТАСС.
Ранее патентное ведомство Бенилюкса вынесло решение об аресте прав на российские бренды в связи с заявлением экс-акционеров ЮКОСа. Они обратились в разные мировые суды с требованием арестовать имущество.
СМИ пишет, что РФ пока тоже не получила письмо об аресте товарных знаков отечественной компании.
В предприятий "Союзплодоимпорт", которой принадлежат права на марки "Столичная" и "Московская" заявили, что будут обжаловать решение в суде.
Фото: Global Look Press
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все