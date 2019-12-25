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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Сегодня, 19:29
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Rybka123

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

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РФ пока тоже не получила письмо об аресте товарных знаков отечественной компании.

В посольстве РФ в Нидерландах сообщили, что не получали официального уведомления об аресте товарных знаков водки "Столичная" и "Московская". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее патентное ведомство Бенилюкса вынесло решение об аресте прав на российские бренды в связи с заявлением экс-акционеров ЮКОСа. Они обратились в разные мировые суды с требованием арестовать имущество. 

СМИ пишет, что РФ пока тоже не получила письмо об аресте товарных знаков отечественной компании. 

В предприятий "Союзплодоимпорт", которой принадлежат права на марки "Столичная" и "Московская" заявили, что будут обжаловать решение в суде. 

Фото: Global Look Press 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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