Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

РФ пока тоже не получила письмо об аресте товарных знаков отечественной компании.

В посольстве РФ в Нидерландах сообщили, что не получали официального уведомления об аресте товарных знаков водки "Столичная" и "Московская". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее патентное ведомство Бенилюкса вынесло решение об аресте прав на российские бренды в связи с заявлением экс-акционеров ЮКОСа. Они обратились в разные мировые суды с требованием арестовать имущество.

СМИ пишет, что РФ пока тоже не получила письмо об аресте товарных знаков отечественной компании.

В предприятий "Союзплодоимпорт", которой принадлежат права на марки "Столичная" и "Московская" заявили, что будут обжаловать решение в суде.

Фото: Global Look Press