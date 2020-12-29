Акции "Абрау Дюрсо" подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Путин подчеркнул, что отрасль виноделия в России в последнее время хорошо развивается.

Акции "Абрау Дюрсо" подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях президент России Владимира Путина о том, что его интересует сфера виноделия. Он не исключил, что после карьеры главы государства он мог бы пойти работать в эту сферу консультантом.

Путин на встрече со студентами говорил о расследовании ФБК (организация признана в России иностранным агентом — ред.) о дворце в Геленджике. Он отметил, что особенно его заинтересовала тема виноградников.

Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием. Владимир Путин, президент России

Глава государства имел ввиду уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, который является совладельцем "Абрау Дюрсо". Путин подчеркнул, что отрасль виноделия в России в последнее время хорошо развивается. Он высказался, что после работы президентом пошёл бы к Титову советником — но не в области виноделия, а в правовой сфере.

Ранее Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям.

Видео: kremlin.ru