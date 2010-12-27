Академии "Зенита" и "Барселоны" объявили о сотрудничестве

На следующей неделе должны встретиться Медведев и Бартомеу.

Академии футбольных клубов "Зенит" и "Барселона" начнут сотрудничать. Президенты ФК Медведев и Бартомеу встретятся на следующей неделе.

"Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира", — заявил Медведев.

Также Александр Медведев отметил, что в Петербурге есть все, чтобы здесь рождались новые звёзды футбола.Помимо этого президент сине-бело-голубых подчеркнул, что у футболистов будет возможность круглогодично тренироваться, независимо от погодных условий, таких как этой зимой, когда тренировки перенесли под крышу.