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Академии "Зенита" и "Барселоны" объявили о сотрудничестве
Сегодня, 22:25
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TretyakovaS

Академии "Зенита" и "Барселоны" объявили о сотрудничестве

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На следующей неделе должны встретиться Медведев и Бартомеу.

Академии футбольных клубов "Зенит" и "Барселона" начнут сотрудничать. Президенты ФК Медведев и Бартомеу встретятся на следующей неделе. 

"Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира", — заявил Медведев.

Также Александр Медведев отметил, что в Петербурге есть все, чтобы здесь рождались новые звёзды футбола.Помимо этого президент сине-бело-голубых подчеркнул, что у футболистов будет возможность круглогодично тренироваться, независимо от погодных условий, таких как этой зимой, когда тренировки перенесли под крышу. 

Теги: зенит, новости спб, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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