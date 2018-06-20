Агрессивный пенсионер устроил стрельбу на Невском проспекте

Оружием стал светошумовой пистолет.

Вечером 26 апреля на Старо-Невском прохожие услышали выстрелы. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", около 19:30 во дворе дома 141 по Невскому проспекту кто-то выстрелил четыре раза. На место прибыли сотрудники полиции, им удалось задержать 68-летнего пенсионера.

У пенсионера отобрали принадлежащий ему светошумовой пистолет ПМ РХ-6048 и учебную гранату Ф-1 без взрывчатых веществ. На мужчину составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате произошедшего никто не пострадал.