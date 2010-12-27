Агрессивная петербурженка набросилась с ножом на брата

Жительницу Петербурга задержали за ранение брата ножом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
В субботу, 16 февраля в квартире одного из домов на улице Подвойского между 35-летней петербурженкой и ее 37-летним братом произошел конфликт, в ходе которого женщина накинулась на оппонента с ножом.
Мужчину доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
По данному факту проводится проверка.
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