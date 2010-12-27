Агрессивная петербурженка набросилась с ножом на брата

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Жительницу Петербурга задержали за ранение брата ножом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 16 февраля в квартире одного из домов на улице Подвойского между 35-летней петербурженкой и ее 37-летним братом произошел конфликт, в ходе которого женщина накинулась на оппонента с ножом.

Мужчину доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данному факту проводится проверка.