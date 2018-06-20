Аграрии Выборгского района могут подать заявки на программу "Ленинградский гектар"

Об этом на выездном совещании агропромышленного комплекса региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти стартует прием заявок на распределение земельных участков по программе "Ленинградский гектар".

Об этом на выездном совещании агропромышленного комплекса региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается прием заявок. Теперь дело за малым — выбрать лучшие проекты и раздать землю. Мы ждём амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. Это придаст новый импульс развитию наших территорий. подчеркнул Александр Дрозденко

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО