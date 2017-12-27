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Африканец оказался в больнице после борьбы с петербургскими клопами
Сегодня, 19:18
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nadiputintseva
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Африканец оказался в больнице после борьбы с петербургскими клопами

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Камерунец подскользнулся на жидкости от насекомых.

Вечером 5 января в Городскую больницу №3 с тяжелыми травмами головы был доставле 24-летний гражданин Камеруна, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Врачи диагностировали у молодого человека черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также у него оказался перелом теменной кости и кровоизлияние в мозговую оболочку. Пострадавшего в срочном порядке отправили в операционную.

По предварительной версии, мужчина решил в своей квартире на проспекте Луначерского потравить клопов, но случайно поскользнулся на разлитой жидкости от насекомых  и сильно ударился головой.

По факту случившегося ведется проверка.     

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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