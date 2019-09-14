Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы в 18 городах

В "Аэрофлоте" данное решение приняли после переговоров с аэропортами.

Авиакомпания "Аэрофлот" ограничит держателям золотых карт доступ в бизнес-залы в 18 городах. Об этом сообщили в компании.

Изменения вступят в силу с 15 сентября. Ограничения коснутся аэропортов Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

В "Аэрофлоте" данное решение объяснили отказом аэропортов снизить стоимость обслуживания участников программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-классах. Пассажирам в качестве компенсации будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

Видео: YouTube/Аэрофлот - российские авиалинии