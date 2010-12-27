Администрация Выборгского района требует заранее привести в порядок все инженерные подземные коммуникационные сети

Чтобы исключить такие распространенные ситуации, при которых после проведения ремонта начинают вскрывать асфальт, администрация просит заранее привести в порядок все инженерные подземные коммуникационные сети.

Ежегодно количество благоустроенных дворов в Выборге возрастает. При этом изменяется и подход к организации благоустройства.

Чтобы исключить такие распространенные ситуации, при которых после проведения ремонта начинают вскрывать асфальт, администрация просит заранее привести в порядок все инженерные подземные коммуникационные сети.

Двор на ул. Красноармейской, 11: специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района перед началом работ по благоустройству выехали на место, чтобы проверить исполнение поручения о ревизии состояния сетей и объектов.

Всем предприятиям: ЛОЭСК, Леноблводоканалу, Выборгтеплоэнерго и иным, имеющим подземные коммуникации, было рекомендовано провести ревизию состояния сетей, чтобы в дальнейшем, когда ремонт будет завершен, исключить аварийные ситуации. отмечают специалисты комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района

По итогам контрольной проверки дворовой территории на ул. Красноармейской, 11 были взяты дополнительные обязательства представителями ресурсоснабжающих предприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО