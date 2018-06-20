Администрация Выборгского района рассказала подробности презентации проекта новой ледовой арены в Рощино

Ледовая арена представляет собой одноэтажный корпус, в составе которого будут расположена вестибюльная группа с гардеробом и прокатом коньков, зал ледовой арены с хоккейным полем 56*26 метров, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки.

В Рощино состоялась презентация проекта новой современной ледовой арены. Она появится возле стадиона "Рощино-арена", построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Рядом со спортивными площадками, ближе к озеру, также будет оборудована зона пляжных видов спорта.

Поселок Рощино оказался счастливым для тренировавшейся здесь во время Чемпионата мира по футболу сборной Хорватии, и мы решили рядом со стадионом построить и ледовый дворец. Уверен, что на объединенной спортивной площадке будут воспитываться будущие чемпионы и в футболе, и в хоккее. отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

По объекту уже подготовлена проектно-сметная документация, которая на следующей неделе отправится в экспертизу. Получить разрешение на строительство объекта и обеспечить проведение конкурсных процедур планируется до конца июня 2019 года. Ледовая арена представляет собой одноэтажный корпус, в составе которого будут расположена вестибюльная группа с гардеробом и прокатом коньков, зал ледовой арены с хоккейным полем 56*26 метров, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки.





Строительство объекта предполагается в два этапа. Срок выполнения работ по первому этапу составляет 18 месяцев. За это время появится ледовая арена, увеличится количество мест на трибунах существующего стадиона. На втором этапе (6 месяцев) строителям необходимо будет заменить натуральное покрытие спортивного газона футбольного поля на искусственное с устройством жидкостного подогрева и оборудовать зону пляжных видов спорта.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО