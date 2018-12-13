Администрация Выборгского района рассказала об оформлении цветников в городе

Цветочное оформление города пройдет в 2 этапа: сначала высаживают цветы на клумбах, потом будут закреплять подвесные цветочные вазоны. Работы Комбинату благоустройства предстоит завершить до середины июня.

В Выборге продолжается оформление цветников. Сегодня расцвела площадь у железнодорожного вокзала: работники-озеленители высадили разноцветную герань, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. Начальник отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства" Марина Матвеева сообщает, что предстоит высадить 70 000 цветов. В Выборге хорошо приживаются бархатцы, петунии, бегонии, нарциссы, тюльпаны, фиалки. Герань высаживается впервые. Цветочное оформление города пройдет в 2 этапа: сначала высаживают цветы на клумбах, потом будут закреплять подвесные цветочные вазоны. Работы Комбинату благоустройства предстоит завершить до середины июня. Озеленители призывают бережно относиться к городским цветам. Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО