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Администрация Выборгского района рассказала об оформлении цветников в городе
Сегодня, 11:56
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KaterinaKono13

Администрация Выборгского района рассказала об оформлении цветников в городе

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Цветочное оформление города пройдет в 2 этапа: сначала высаживают цветы на клумбах, потом будут закреплять подвесные цветочные вазоны. Работы Комбинату благоустройства предстоит завершить до середины июня.

В Выборге продолжается оформление цветников. Сегодня расцвела площадь у железнодорожного вокзала: работники-озеленители высадили разноцветную герань, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Начальник отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства" Марина Матвеева сообщает, что предстоит высадить 70 000 цветов. В Выборге хорошо приживаются бархатцы, петунии, бегонии, нарциссы, тюльпаны, фиалки. Герань высаживается впервые.

Цветочное оформление города пройдет в 2 этапа: сначала высаживают цветы на клумбах, потом будут закреплять подвесные цветочные вазоны. Работы Комбинату благоустройства предстоит завершить до середины июня.

Озеленители призывают бережно относиться к городским цветам.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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