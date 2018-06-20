Администрация Выборгского района рассказала, когда отключат тепло в домах выборжан

По словам сотрудника администрации, отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не менее восьми градусов.

Некоторые жители Выборга и района изнывают от продолжительного отопительного периода. Погода на улице ушла в плюс, а батареи "жарят" как зимой. Редакция связалась с пресс-службой районной администрации и узнала, каким образом происходит отключение тепла.

По словам сотрудника администрации, отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не менее восьми градусов.

Для расчета необходимо сложить дневную температуру с ночной и разделить на два. Если конечный результат соответствует восьми градусам и держится в течение пяти дней, то отопление отключают.

При этом учитываются погодные условия, которые идут после этих трех дней в промежутке, как минимум, 10 дней.

Согласно федеральному законодательству ни одно муниципальное образование не имеет право принять самостоятельно какое-либо решение. Обычно о завершении отопительного сезона сначала заявляет Ленобласть, потом к постановлению подключаются все остальные муниципальные образования. рассказала представитель пресс-службы администрации Выборгского района

Есть несколько вариантов решения возникшей проблемы. Если в доме установлен общедомовой прибор учета отопления, то УК, понимая, что больше нет необходимости поддерживать тепло в доме с помощью батарей, может подать заявку на сокращение поставки отопления. О подобной услуге также свою УК либо ТСЖ могут попросить жители дома в лице председателя.

Кроме того, есть вариант установить краники на приборы отопления, которые могут регулировать поступление тепла в квартиры. Подобные устройства можно установить бесплатно при обращении в свою УК.

Согласно прогнозам, Выборгский район уже готовится к отключению отопления, возможно, оно произойдет на майских праздниках или после них.