Администрация Выборгского района провела встречу с представителями ТСЖ по вопросу устранения сосулек

Управляющие организации сообщают о том, что привлекли дополнительные силы для работы на кровлях.

Администрация Выборгского района обеспокоена недостаточной интенсивностью уборки сосулек в Выборге. Управляющие организации сообщают о том, что привлекли дополнительные силы для работы на кровлях.

С руководителями ТСЖ и директоров многочисленных управляющих организаций, которые несут ответственность за содержание многоквартирных домов, первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович сегодня провел собрание.

В ходе совещания было отмечено, что в связи с активным таянием снега возможен сход снежных масс и сосулек с крыш зданий. Необходимо обеспечить безопасность жителей, усилив интенсивность уборки снежных навесов и сосулек. Представители крупных управляющих компаний, в частности "Выборгтеплоэнерго", "Рассвет", "Энергопроект-М", "Ответственность" сообщили, что ими уже заключены дополнительные договоры по очистке кровель.

Так же на совещании был уточнен список домов, которые поменяли управляющую организацию и тех, которые на 1 февраля текущего года находятся в процессе перевода.

Администрация Выборгского района настаивает на том, чтобы дома не оставались "бесхозными" в период их передачи ТСЖ или управляющим компаниям. Владимир Рошкович первый заместитель главы администрации

Отвечая на вопросы, он рекомендовал, чтобы управляющие организации и ТСЖ были внимательны к обращениям граждан и своевременно исполняли взятые на себя обязательства.

Нельзя допускать ситуаций, при которых гражданам некуда обратиться. Владимир Рошкович первый заместитель главы администрации

Напомним, ответственность за содержание общедомового имущества несут ТСЖ и УК, обслуживающие дом. По уточненным в ГЖИ данным, в настоящее время в Выборге действуют 53 ТСЖ и 19 УК.

Обращения жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступили на все управляющие организации.

Администрация Выборгского района рекомендует жителям обращать внимание на установленные ограждения и обходить опасные зоны. При обнаружении сосулек на крыше необходимо подать заявку в управляющую организацию, которая обслуживает дом.

Источник: городская администрация