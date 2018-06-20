Администрация Выборгского района проследит за ремонтом Каменногорского дома-интерната

В 2019 году на мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания направлено 474,4 млн рублей.

В 2019 году в Ленинградской области работы по обновлению пройдут в 17 социальных учреждениях и на территориях вокруг них. В Выборгском районе планируется провести ремонт помещений в Каменногорском доме-интернате, где разместится второй в Ленинградской области геронтологический центр. За исполнением и ходом работ проследит администрация МО "Выборгский район" ЛО.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что в числе других объектов — Будогощский и Волховский психоневрологические интернаты, Вознесенский и Кингисеппский дома -интернаты, Приозерский детский дом-интернат.

Продолжатся работы в Сланцевском доме-интернате, Гатчинском ПНИ и Приозерском детском доме-интернате.

В последние годы в Ленинградской области принципиально изменился подход к ремонтным работам — теперь они ведутся комплексно, а не частями, обновление начинается с инженерных сетей и завершается заменой асфальтового покрытия возле зданий.

В 2019 году на мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания направлено 474,4 млн рублей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО