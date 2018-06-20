Администрация Выборгского района помогает пенсионерам в трудоустройстве

Выборгский район – один из крупнейших в Ленобласти по численности населения, поэтому консультативная помощь по содействию гражданам предпенсионного возраста для территории актуальна и значима.

В целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации мероприятий комитет по труду и занятости Ленинградской области провел обучение для работодателей Выборгского района.

Встречу с руководителями предприятий и организаций провел заместитель начальника Управления Федеральной службы по труду и занятости Леонид Клигерман.

Она состоялся в Выборге, в рамках расширенного заседания Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Участниками стали представители Роструда РФ, территориального отделения Центра занятости, государственной инспекции труда в Ленинградской области, областной и территориальной прокуратуры, кадровых служб предприятий и организаций, а также представители администрации МО "Выборгский район".

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин. Он отметил, что Выборгский район – один из крупнейших в Ленобласти по численности населения, поэтому консультативная помощь по содействию гражданам предпенсионного возраста для территории актуальна и значима.

В ходе диалога участники встречи рассмотрели текущую ситуацию на рынке труда Выборгского района, были разъяснены возможности, предоставляемые государством как для самих предпенсионеров, так и для работодателей.

Работодателям Выборгского района была оказана методическая помощь в части организации мониторинга граждан предпенсионного возраста, взаимодействия с территориальным отделением Пенсионного фонда России, Центром занятости населения и реализации комплекса мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.

Леонид Клигерман сообщил, что посетил более 50 городов России по поводу организации помощи гражданам предпенсионного возраста, но впервые диалог проходит в новом формате - в рамках Совета директоров промышленных предприятий Выборгского района. Он назвал такую организацию наиболее эффективной и плодотворной и рассказал, как ведется работа по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста в других субъектах Российской Федерации.

Отмечая практику работы с Выборгским районом, председатель комитета по труду и занятости Ленинградской области Алексей Брицун, а также руководитель регионального объединения работодателей Ленинградской области Александр Габитов передали ряд благодарственных писем директорам выборгских предприятий и администрации Выборгского района за содействие в решении социально значимых и общегосударственных вопросов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО