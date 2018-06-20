Администрация Выборгского района подготовила план мероприятий ко Дню Победы

Администрация Выборга обсудила организацию традиционных авто- и велопробегов, легкоатлетической эстафеты, возложение цветов и венков к мемориалам, оформление города к празднику, а также прохождение "Бессмертного полка", торжественный митинг, который состоятся на Красной площади.

Сегодня в районной администрации состоялось очередное совещание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В заседании приняли участие представители комитетов образования, предпринимательства, спорта, культуры и молодежной политики, дорожного хозяйства, а также совета ветеранов Выборгского района, военнослужащие и другие. Вел заседание заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

В рамках заседания участники обсудили план мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. В частности, организацию традиционных авто- и велопробегов, легкоатлетической эстафеты, возложение цветов и венков к мемориалам, оформление города к празднику, а также прохождение "Бессмертного полка", торжественный митинг, который состоятся на Красной площади.

Следующее заседание запланировано на конец апреля.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО