Администрация Выборгского района поделилась подробностями прошедшего заседания советов депутатов

Повестка дня включала отчет начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области полковника полиции Эдвардаса Вашкиса о деятельности правоохранительных органов за 2018 год.

Сегодня состоялось очередное заседание советов депутатов МО "Выборгский район", участие в котором принял глава районной администрации Геннадий Орлов. Вел заседание глава муниципального образования Дмитрий Никулин.

Повестка дня включала отчет начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области полковника полиции Эдвардаса Вашкиса о деятельности правоохранительных органов за 2018 год. Он сообщил, что в минувшем году на 11% выросло число зарегистрированных преступлений на территории района, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, квартирных краж, а также совершенных несовершеннолетними. В то же время снизилось число грабежей, фактов разбойных нападений, краж транспортных средств. Общая раскрываемость преступлений в 2018 году составила 49,9%, тяжких и особо тяжких - 39,8%.

Несмотря на цифры, уровень преступности в Выборгском районе ниже областного показателя. Оперативная обстановка на территории района стабильная и находится под контролем. отметил Эдвардас Вашкис

Депутатский корпус рекомендовал УМВД России по Выборгскому району разработать дополнительные меры по устранению негативных факторов, оказывающих влияние на криминогенную ситуацию в районе, создать более эффективную, отвечающую современным требованиям, систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, проводить совместную работу по данному направлению с социальными службами, учителями, родителями, волонтерами и оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность.

Также народные избранники рекомендовали районной администрации совместно с УМВД России по Выборгскому району принять комплексные меры для активизации деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка, усилить работу по организации безопасности дорожного движения, развивать систему "Безопасный город".

Председатель комитета финансов районной администрации Александр Болучевский доложил об изменениях в бюджете МО "Выборгский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Он сообщил, что за счет увеличения объема поступлений из областного бюджета сумма доходов местного бюджета в 2019 году увеличилась на 74 202,7 тыс. руб. и составила 4 972 155,4 тыс. руб.

Дополнительные средства будут направлены, в том числе, на развитие общественной инфраструктуры, ремонт школы № 6 Выборга, предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Также народные избранники утвердили состав Общественной палаты МО "Выборгский район" от совета депутатов. Среди них представители Фонда социальной поддержки населения, местной общественной организации по работе с инвалидами ОО "Фаворит плюс", Выборгского потребительского общества, средств массовой информации, почетный гражданин Выборгского района.

С Положением об Общественной палате, утвержденным решением совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 296, можно ознакомиться здесь: http://www.vbglenobl.ru/document/resheniya-soveta-deputatov?page=0%2C1.

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО