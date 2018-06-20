Администрация Выборгского района окажет содействие в проведении весенних субботников

Администрация Выборгского района, а также администрации городских и сельских поселений, традиционно окажут содействие гражданам в обеспечении инвентарем и вывозу собранного мусора.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что в 47 регионе весенние субботники начнутся с 15 апреля. Выборгский район также присоединяется к акции чистоты. Генеральный субботник начнется после полного схода снега и просушки земли. Каждое муниципальное образование Выборгского района заранее сообщит жителям дату открытия весенних субботников.

Администрация Выборгского района, а также администрации городских и сельских поселений, традиционно окажут содействие гражданам в обеспечении инвентарем и вывозу собранного мусора. Жители, по-прежнему, будут иметь разные возможности принять участие в субботниках. Желающим организовать субботники в своих дворах за инвентарем следует обращаться в в администрации муниципальных образований.

Желающие присоединиться к уборке общегородских территорий, которые пройдут по установленным графикам, смогут присоединиться к группам, которые формируются отделами благоустройства в настоящее время. Графики работ и списки территорий будут размещены на официальных порталах администраций Выборгского района и информационных стендах в населенных пунктах.

По итогам весенних субботников самые активные районы Ленинградской области получат денежные призы, которые они смогут потратить на благоустройство. Согласно подписанному главой региона распоряжению, за первое место выплата составит 5 млн рублей, второе — 3 млн рублей, третье — 1 млн рублей. Оцениваться будет качество уборки дворов, парков, лесов, набережных, скверов, территорий образовательных и медицинских учреждений, памятных и мемориальных мест, а также количество участников и их креативность.

Принять участие смогут все желающие, так как период генеральный субботник продлится в течение нескольких недель. Завершится месячник чистоты финалом международной акции "Чистые игры", который в этом году состоится на территории региона.

С 15 апреля в течение месяца жители региона, представители волонтерских, экологических и молодежных организаций, государственные и муниципальные служащие, сотрудники различных предприятий займутся уборкой и благоустройством всех районов области. Их внимание будет направлено на набережные, парки, скверы, туристические достопримечательности городов и поселений. Особенное внимание традиционно планируется уделить военным мемориалам.

Традиционно участие в субботниках принимают представители предприятий и организаций, учреждений, общественных объединений, волонтеры, сотрудники администраций Выборгского района, депутаты. В настоящее время многие предприятия и организации уже подтвердили свое участи и заявили территории, которые предлагают привести в порядок своими силами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО