Молочная ферма "Любань" заплатит "Ленэнерго" 6 миллионов за хищение электроэнергии

Бездоговорное потребление электроэнергии АО "Любань" у компании "Ленэнерго" закончилось судом. По решению судебного органа, АО "Любань" заплатит электросетевой компании более 6 миллионов рублей.

Как стало известно Piter.tv, АО "Любань" заплатит "Ленэнерго" 6 миллионов рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.



Молочная ферма в период с 2013 по 2014 год пользовалась электроэнергией компании "Ленэнерго" на бездоговорной основе. Истец потребовал взыскать с недобросовестной фирмы более 6 миллионов рублей, однако АО "Любань" согласилось лишь частично удовлетворить эти требования. Ответчик объяснил это тем, что прошел срок давности. 29 апреля 2014 года между сторонами было заключено соглашение, в котором молочная ферма признала за собой долг, однако после заключения договора течение срока исковой давности началось заново. К моменту подачи иска "Ленэнерго" (22 февраля текущего года) этот срок еще не истек, а значит АО "Любань" все-таки осталась должником.



"В отношении АО "Любань" выявлен факт хищения электроэнергии. Количество потреблённой энергии определено в соответсвии с Постановлением Правительства 442 от 4 мая 2012 года (пункт 196). Расчет потребленной электроэнергии осуществлялся исходя из допустимой токовой нагрузки вводного кабеля, номинального фазового напряжения, коэффициента мощности при максимуме нагрузки, а также количества часов в периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление" - отмечают в пресс-службе "Ленэнерго".



Суд удовлетворил иск "Ленэнерго" и обязал АО "Любань" выплатить компании 6 306 266 рублей. В эту сумму входит основная задолженность в размере 5 525 839 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 053 427 рублей 53 копеек, а также госпошлина в размере 54 531 рубля.