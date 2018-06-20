За неделю в Петербурге очистили 965 улиц от смета и песка

Специалисты по уборке города отчитались за проведенную рабочую неделю.

С 8 по 14 апреля дорожные службы очистили Петербург от шести тысяч тонн смета. Также работники израсходовали 47 тысяч кубометров воды на очистку проезжих частей и тротуаров. В общей сложности в рамках весенней зачистки за неделю было приведено в порядок 965 улиц. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Чиновники отмечают, что за неделю было организовано восемь тысяч смен для спецтехники, около 9,7 тысяч рабочих смен для сотрудников ручной уборки. Представителям организации приходится большую часть мероприятий проводить в дневное время, так как ночные заморозки все еще мешают работам.

Фото: Piter.tv