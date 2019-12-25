В Ленобласти умер в СИЗО 79-летний торговец суррогатом, после которого погибли 35 человек

Прошел год после массового отравления в Сланцах.

В Ленинградской области умер 79-летний Николай Бойцов, которого обвиняли в продаже суррогатного алкоголя, приведшего к массовому отравлению в Сланцах. Мужчина скончался в следственном изоляторе, не дожив до суда. Год назад в результате употребления метанола погибли 45 человек, в том числе 35 жителей деревни Гостицы и Сланцев. Об обстоятельствах трагедии и ее последствиях рассказала "КП-Петербург".

По данным следствия, смертельный спирт попал к нелегальным продавцам со склада в деревне Трубников Бор. Там по государственному контракту хранили изъятые правоохранительными органами спирт и алкогольную продукцию, предназначенные для последующей утилизации. Весной 2025 года работникам склада перестали выплачивать зарплату, после чего они начали похищать спирт и продавать его знакомым, которые занимались незаконной торговлей алкоголем.

Дальше продукцию распределяли по цепочке посредников. Спирт забирали в бочках, разбавляли водой, переливали в небольшую тару и развозили по торговым точкам и постоянным покупателям. По версии следствия, с мая по август 2025 года участники схемы продали более 20 тыс. литров спирта на сумму свыше 6,5 млн рублей.

Метанол, ставший причиной гибели людей, находился в 200-литровой бочке. Следователи обнаружили еще одну такую емкость, однако находившийся в ней спирт был окрашен в зеленый цвет. По данным следствия, из-за этого его не стали продавать. Установить, откуда именно опасное вещество поступило на склад, не удалось: полноценного учета спиртосодержащей продукции там не вели.

В Сланцах суррогат покупали не только люди, ведущие маргинальный образ жизни. Среди погибших были жители, которые возвращались домой после работы или приобретали алкоголь по совету знакомых. В одном из случаев женщина решила попробовать спирт, который ей представили как украденный с завода и якобы более чистый, чем магазинная водка. Она умерла, а ее двое детей остались без матери.

Бойцов, которого местные жители называли дедом Колей, по данным издания, много лет продавал спиртное из-под полы и доставлял его клиентам по звонку. При этом соседи вспоминают мужчину как обычного пенсионера, который всю жизнь работал на автопредприятии. После трагедии его квартиру выставили на продажу, а сам он умер в СИЗО.

Всего по основному уголовному делу проходят 6 человек. Организатору и участникам группы вменяют преступления, связанные с оборотом продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Еще один фигурант, фактический руководитель компании, отвечавшей за хранение и утилизацию изъятого алкоголя, обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, он ненадлежащим образом организовал работу склада, что позволило похищать спирт.

Отдельно рассматривается дело бывшего мужа одной из участниц цепочки поставок и дефектолога местного детского сада Ольги С. Следствие утверждает, что женщина развозила канистры с суррогатом. Она не признает вину и заявляет, что к незаконной торговле был причастен ее бывший муж. В числе доказательств обвинения, помимо показаний свидетелей, фигурируют канистры, обнаруженные на ее даче.

По информации Следственного комитета, в ходе расследования допросили более 100 свидетелей, свыше 40 человек признали потерпевшими. В складских помещениях обнаружили более 198 тонн спиртосодержащей продукции, а по делу провели 122 судебные экспертизы. Материалы уголовного дела составили 45 томов.

Фото: СУ СК по Ленинградской области